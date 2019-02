US-Militär: 35 Al-Shabaab-Mitglieder in Somalia getötet

MOGADISCHU. Das US-Militär hat bei einem Luftangriff in Somalia nach eigenen Angaben 35 Mitglieder der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet.

Wie das Afrikakommando der US-Streitkräfte am Montag mitteilte, ereignete sich der Angriff am Sonntag in der Region Hiran.

Das US-Militär fliegt regelmäßig Angriffe gegen Al-Shabaab, oft mit bewaffneten Drohnen. Neben den USA unterstützt auch eine internationale Friedenstruppe der Afrikanischen Union (AU) die somalische Armee im Kampf gegen die Terrorgruppe.

Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in dem verarmten Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie verüben immer wieder Anschläge gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten - auch im Nachbarland Kenia.

