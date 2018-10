„Titanic II“ soll 2022 in See stechen

Ein Milliardär aus Australien will den 1912 gesunkenen Luxusdampfer nachbauen.

Das „unsinkbare“ Schiff Bild: EPA

„Ich bin der König der Welt!“ - Diese legendäre Filmszene mit Leonardo DiCaprio können Touristen bald an Bord der neuen Titanic nachstellen. Der Australier Clive Palmer will das legendäre Kreuzfahrtschiff wieder zum Leben erwecken und detailgetreu nachbauen.

"Das Schiff wird der originalen Route folgen und Passagiere von Southampton nach New York bringen", kündigte der 64-jährige Milliardär an. 2400 Passagiere und 900 Besatzungsmitglieder soll das Schiff auf neun Decks und in 840 Zimmern beherbergen können. Damit wäre es auch in seinen Dimensionen eine exakte Kopie der einst als „unsinkbar“ beworbenen Schiffslegende, die bei ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg unterging. 1515 der 2000 Menschen an Bord ertranken damals im Nordatlantik. Modernste Technik, bessere Sicherheitsvorkehrungen und eine ausreichende Anzahl an Rettungsbooten sollen verhindern, dass die Nachbildung nicht dasselbe Schicksal ereilt.

2022 soll es so weit sein und die „Titanic II“ in See stechen. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wird es dann allerdings nicht sein: Der derzeit größte Luxusdampfer der Welt, die „Symphony of the Seas“, hat Platz für mehr als 5500 Passagiere und 2750 Kabinen.

