65 Verletzte bei Gelbwesten-Protesten in Paris

PARIS. Bei Protesten der sogenannten Gelbwesten gegen zu hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich sind am Samstag nach Polizeiangaben in Paris 65 Menschen verletzt worden. Auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees waren etwa ein Dutzend brennende Autos zu sehen.

Etwa 5.500 Menschen nehmen an den Protesten gegen die zu hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich teil. Bild: GEOFFROY VAN DER HASSELT (AFP)

Unter den Verletzten seien auch elf Angehörige der Sicherheitskräfte, teilte die Polizei mit. Die Polizei ging mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Nach Angaben von Ministerpräsident Edouard Philippe beteiligten sich etwa 5.500 Menschen an den Protesten. Unter ihnen waren auch zahlreiche Vermummte, die Barrikaden errichteten und sich Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Nach Angaben Philippes seien etwa 107 Menschen festgenommen worden. Auch in anderen Städten kam es zu Protesten. Die Polizei befürchtete, dass sich Anhänger von gewaltbereiten rechts- und linksextremen Gruppen unter die Gelbwesten gemischt hätten, die seit zwei Wochen gegen steigende Spritpreise und hohe Lebenshaltungskosten demonstrieren. Es sind die heftigsten Proteste seit Beginn der Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron vor 18 Monaten. Auslöser ist die Erhöhung der Steuern auf Diesel. Die Regierung von Macron steht aber auch wegen anderer Reformen in der Kritik.