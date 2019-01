Nationalrat: Kickl-Dringliche der "Liste Jetzt"

WIEN. Die "Liste Jetzt" zitiert am Mittwoch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in den Nationalrat. Anlass ist ein Dringlicher Antrag, gemäß dem sich der Regierungschef Bestrebungen, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention oder dem Europarat auszutreten, entgegenstellen soll. Wir berichten per Live-Stream:

Anlass für die Initiative sind Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), die Interpretationsspielraum ließen, ob der Ressortchef nicht den Ausstieg oder zumindest eine Änderung der EMRK plant. Kickl hat das mittlerweile dementiert.

Ungeachtet dessen schreibt Jetzt-Abgeordneter Alfred Noll in der Begründung des "Dringlichen", dass nach Kickls Aussage, wonach das Recht der Politik zu folgen habe, das Vertrauen zumindest eines Teils der Mitglieder des Nationalrates in den Weg der Bundesregierung erschüttert sei. Es liege nun am Bundeskanzler, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Aufgefordert wird Kurz dabei auch, Aussagen einzelner Regierungsmitglieder, die die Menschenrechtskonvention infrage stellen, öffentlichkeitswirksam, vehement und sofort zu widersprechen. Zudem müsse der Regierungschef klarstellen, dass nur Minister sein könne, wer die Konvention anerkennt.

Egal was der Kanzler am Nachmittag antwortet, den Innenminister wird er nicht davor bewahren können, sich ein fünftes Mal einem Misstrauensantrag stellen zu müssen. SPÖ, NEOS und Liste Jetzt haben eine gemeinsame Initiative bereits angekündigt.

Live-Stream aus dem Nationalrat:

Nach der Debatte des "Dringlichen Antrags" wird außerhalb der regulären Tagesordnung auch noch eine Kurzdebatte durchgeführt, das auf Antrag der SPÖ zum Thema freiwillige Helfer. Die Sozialdemokraten verlangen eine Entgeltfortzahlung von maximal fünf Tagen pro Jahr, wenn jemand dienstverhindert ist, weil er im Katastropheneinsatz ist. Die Kosten dafür sollen nicht auf die Arbeitgeber übergewälzt werden sondern von Bund und Ländern getragen werden.

Rechtsabbiegen bei Rot wird getestet

Die dafür nötige Novelle der Straßenverkehrsordnung wurde am Mittwoch mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und der NEOS im Nationalrat beschlossen. SPÖ und Liste Jetzt sind dagegen, weil sie mehr Unfälle befürchten.

Wien. Mit dieser Maßnahme werde die Verkehrssicherheit infrage gestellt. Vor allem Kinder und sehbehinderte Menschen würden gefährdet, warnte Ex-Verkehrsminister Alois Stöger (SPÖ). Schon jetzt verunglücke alle drei Stunden ein Kind im Straßenverkehr, alle zwei Tage sterbe eines oder werde schwer verletzt, warnte Stephanie Cox (Jetzt/Ex-Pilz).

Eigentlich ändere sich nicht viel, merkte FPÖ-Abg. Christian Hafenecker an: Es werde nur die grüne Zusatzampel durch eine Tafel mit einem grünen Pfeil ersetzt. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) versicherte, dass man das Projekt gewissenhaft vorbereitet habe. Es gebe viele Länder, wo Abbiegen bei Rot gut funktionieren - etwa USA, Kanada oder Australien - und das werde auch in Österreich der Fall sein.

"Sicherheit hat für diese Regierung immer Vorrang", merkte ÖVP-Abg. Johannes Schmuckenschlager an. Die NEOS stimmen dem Vorhaben zu, weil sie finden, "dass man hier einen ersten Schritt machen kann". Sie verlangen aber eine "ordentliche Evaluierung" der Versuche, wie der Abgeordnete Douglas Hoyos sagte.

In der Novelle sind noch einige andere Punkte enthalten. So etwa dass bei der Verwendung von fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug (ohne elektrischen Antrieb) auf Gehsteigen künftig für Kinder über acht Jahren die Beaufsichtigungspflicht durch eine mindestens 16-jährige Person entfällt.

Ebenfalls beschlossen wurde eine Änderung des Kraftfahrgesetzes, mit der dem Betrug durch Mehrfachbelehnungen von Fahrzeugen ein Riegel vorgeschoben werden soll. Die Ausstellung von Duplikaten von Fahrzeug-Genehmigungsdokumenten soll erst nach einer zwingenden Abfrage bei einer dafür vorgesehenen Datenbank möglich sein. Außerdem werden Änderungen von Fahrzeugen, die eine Verschlechterung des Emissionsverhaltens zur Folge haben, ausdrücklich für unzulässig erklärt.

