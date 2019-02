Darabos verlässt die Politik

EISENSTADT. Norbert Darabos (SP), zuletzt seit 2015 Landesrat der rot-blauen Koalition im Burgenland, davor SP-Bundesgeschäftsführer und Verteidigungsminister von 2006 bis 2013, verlässt mit Monatsende die Politik.

Darabos, Nachfolger Dorner (APA) Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Am Montag stellte die Landes-SP seinen Nachfolger als Landesrat, Heinrich Dorner, vor. Er soll am Tag der Regierungsrochade am 28. Februar angelobt werden, wenn Hans Niessl sein Amt als Landeshauptmann an Hans Peter Doskozil übergibt. Darabos hat ein Rückkehrrecht in der Kulturabteilung des Landes, er soll ein "Haus der Zeitgeschichte" auf Burg Schlaining aufbauen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema