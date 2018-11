Rendi-Wagner: „Die Leute haben es satt“

LINZ. Die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war heute, Montag, bei den OÖNachrichten zu Gast. Im Interview sprach sie über ihren Werdegang, die jüngsten Turbulenzen ihrer Partei und die Zukunft der Sozialdemokratie.

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) Bild: Alexander Schwarzl

Am 24. November soll Pamela Rendi-Wagner in Wels offiziell zur ersten Bundesparteichefin der SPÖ gewählt werden. Heute, Montag, war sie zu Gast beim Landesparteivorstand der SPÖ Oberösterreich in Linz. Und sie kam in den OÖN-Newsroom, um sich den Fragen der OÖN-Politikredaktion sowie des OÖN-TV-Teams zu stellen.

Ja, die vergangenen Wochen seien holprig gewesen, sagte Rendi-Wagner über den Abgang von Christian Kern. Nun sei aber das Motto: „Volle Kraft auf den Parteitag und die politische Arbeit danach.“

In ganz Europa haben die Sozialdemokraten in den vergangenen Wochen Wahlniederlagen einstecken müssen, etwa in Deutschland. „Wir müssen sehen, dass es keinen Automatismus gibt, dass die Sozialdemokratie immer um Platz eins mitspielt.“ Man müsse Lehren ziehen. „Die Leute haben es auch satt, wenn sich Parteien mit sich selbst beschäftigen.“ Sie wolle sich mit Österreichs Bundes-SPÖ den Inhalten widmen und aus der Opposition heraus konstruktive Vorschläge machen.

Auch Oberösterreichs SPÖ liegt in Umfragen unter 20 Prozent. „Zweifelsohne, jede Landesorganisation ist wichtig - gerade in so einem großen Bundesland. Darum war es mir wichtig, nach Oberösterreich zu kommen und die Kollegen persönlich zu besuchen“, sagte Rendi-Wagner: „Ja, auch hier müssen wir zulegen.“

Rendi-Wagner ist spät in die Politik eingestiegen. Die Medizinerin leitete von 2011 bis 2017 die Sektion Öffentliche Gesundheit im Ministerium, von März bis Dezember 2017 war sie Gesundheitsministerin. Was hat sie bewogen, in die Politik zu gehen? „Als mir klar wurde, dass ich auch als beste Ärztin der Welt nie so viel für die Gesundheit der Menschen erreichen könnte wie als Politikerin.“

