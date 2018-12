Landau an Kurz: "Guter Stil ist wichtiger als neuer Stil"

WIEN. Caritas-Präsident sieht bei der Bundesregierung ein "empathisches Defizit" gegenüber Menschen in Not.

Kritik und mahnende Worte für die Bundesregierung gab es zur Jahresbilanz vom Präsidenten der Caritas. Michael Landau attestierte der schwarz-blauen Koalition ein "Empathie-Defizit" etwa wegen der Reform der Mindestsicherung. Er habe den Eindruck, dass die Regierung hier "erstaunlich weit weg von der Lebensrealität armutsbetroffener Menschen" sei. Wichtiger als "neuer Stil ist guter Stil", forderte Landau in Anspielung auf den Slogan von Kanzler Sebastian Kurz einen "Fünf-Punkte-Pakt" für soziale Sicherheit. Dieser wäre gegen den "sozialen Klimawandel in unserem Land", weil über Menschen in Not "abschätzig gesprochen" werde.

Neben einer Abmilderung der Mindestsicherungsregeln hat der Caritas-Präsident Reformen beim Pflegegeld, beim Mietrecht und eine Entlastung niedriger Einkommen auf seiner Wunschliste. Den Plan von Innenminister Herbert Kickl (FP), Flüchtlingen, die mit Hilfe von Schleppern nach Europa gelangen, automatisch kein Asyl zu gewähren, bezeichnet Landau als "unanständig".

Wer Schleppern das Handwerk legen will, müsse die Hilfe vor Ort ausweiten und legale Wege schaffen. Wenn die Regierung Schutzsuchenden, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, nicht mehr helfen wolle, "wäre es zumindest ehrlicher, das offen zuzugeben".

