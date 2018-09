Erste Frau an der Spitze der SPÖ: Pamela Rendi-Wagner folgt auf Kern

WIEN. Nach der endgültigen Absage von Doris Bures war der Weg für die Ex-Ministerin frei.

Vor 19 Monaten hat Christian Kern Pamela Rendi-Wagner in seine Regierung geholt, jetzt übernimmt sie von ihm den SP-Vorsitz. Bild: APA

Die SPÖ wird künftig von einer Frau angeführt – erstmals in ihrer Parteigeschichte. Am Freitagnachmittag haben sich die maßgeblichen Kräfte in der Partei nach dem angekündigten Abgang von Christian Kern auf Pamela Rendi-Wagner verständigt.

Als erste Landesgruppe hat sich jene im Burgenland per Präsidiumsbeschluss auf die Ex-Gesundheitsministerin festgelegt. Rasch folgten jene aus Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark mit einstimmigen Festlegungen. Erst am späten Nachmittag gesellte sich Oberösterreichs Birgit Gerstorfer zu den Unterstützern. Weitere Beschlüsse auf Bundesebene sollen am Wochenende folgen.

Zuletzt sollen auch im ÖGB die Bedenken gegen die in der Spitzenpolitik noch wenig erfahrene 47-jährige Medizinerin geschwunden sein (siehe Porträt unten). Den Ausschlag dürfte die neuerliche Absage von Doris Bures gegeben haben. Die Zweite Nationalratspräsidentin hat am Freitag in einer zweiten öffentlichen Stellungnahme innerhalb weniger Tage betont, dass sie nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung stehen werde. "Mein Platz ist im Präsidium des Nationalrates", betonte Bures, der Ambitionen auf eine Kandidatur bei der nächsten Bundespräsidentenwahl (wie die Nationalratswahl planmäßig 2022, Anm.) nachgesagt werden. Sie galt vor allem in der Wiener SPÖ und in der Gewerkschaft als Idealbesetzung, um die Bundespartei zumindest in den nächsten zwei Jahren in Position zu bringen. Weil sich aber in der SPÖ, wie zuletzt durch Kärntens Peter Kaiser, immer mehr die Einsicht durchgesetzt hat, dass eine Frau den Vorsitz übernehmen soll, wurde Rendi-Wagner immer mehr zur Favoritin. Die guten Popularitätswerte und die Überzeugung zumindest im linken Parteiflügel, dass Rendi-Wagner bei der nächsten Wahl perfekt als Gegenmodell zu Sebastian Kurz positioniert werden könne, waren Aspekte, die schon länger für sie sprachen. Der Mangel an Erfahrung und Verankerung in der Partei sowie der Umstand, dass sie eine "Erfindung" von Kern war, sprachen gegen Rendi-Wagner.

Durchbruch in Wien

Den endgültigen Durchbruch zu ihren Gunsten gab es, nachdem jene Gruppe in der Wiener SPÖ, die Kern die Demontage von Werner Faymann nachträgt, ebenfalls beschwichtigt war. "Es übernimmt mit Pamela Rendi-Wagner erstmals eine Frau die Position als Vorsitzende der SPÖ", bestätigte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die Unterstützung durch die wichtigste Landesgruppe. Rendi-Wagner wird damit am 24. November als zehnte SP-Vorsitzende der Nachkriegszeit gewählt.

Kern: „Was passiert ist, war sicher nicht akzeptabel“

Christian Kern hat sich in einem Brief an die SP-Mitglieder als Parteivorsitzender verabschiedet: Weite Teile davon waren der Würdigung der eigenen Leistungen gewidmet. Die Aufzählung reichte vom SP-Stimmenzuwachs „gegen den europäischen Trend“ bei der Nationalratswahl über die Verjüngung der Partei bis zum jüngst vorgelegten roten Migrationspapier. Und für eine erfolgreiche Oppositionsarbeit habe die SPÖ durch seinen „Plan A“ einen „reichlichen Fundus an Ideen“.

Kern ging auch auf das Chaos um seinen Wechsel in die EU-Politik ein: „Ich möchte alle davon Betroffenen um Entschuldigung bitten.“ Denn „was in den vergangenen Tagen passiert ist, war sicher nicht akzeptabel“. Er selbst, so Kern, hätte sich einen geordneten Übergang gewünscht. Wiewohl das Geschehene nicht nur in seinem Einflussbereich zu suchen sei, übernehme er die Verantwortung. Er werde nun mit ganzer Energie dafür arbeiten, dass die SP bei der EU-Wahl Erster werde.

