"Seit Jahren waren wir einem Krieg nicht so nahe"

GAZA/JERUSALEM. Israel–Gaza: Nach gegenseitigem Beschuss droht nun die Eskalation.

Einer der in der Nacht auf gestern durchgeführten Vergeltungsangriffe Israels auf Gaza-Stadt Bild: AFP

Die Lage zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israel spitzt sich erneut zu. Alle paar Minuten heulten in der Nacht auf gestern in israelischen Ortschaften die Luftschutzsirenen auf. Die radikalislamische Hamas schoss bis in die Morgenstunden mehr als 150 Geschosse auf Israel ab, erstmals seit dem letzten Krieg 2014 auch auf die Großstadt Aschdod.

Sieben Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich. 25 palästinensische Raketen wurden abgefangen, die meisten schlugen auf freiem Gelände ein, hieß es aus Armeekreisen.

"Seit Jahren waren wir einem Krieg mit Gaza nicht so nahe wie heute", sagte ein hochrangiger Offizier der israelischen Armee, dessen Name nach den Regularien der Streitkräfte nicht genannt werden darf.

Auf die Angriffe aus dem Gazastreifen reagierte Israel umgehend. Insgesamt wurden mehr als 140 Ziele attackiert. Bei einem dieser Angriffe kamen nach Angaben palästinensischer Behörden eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter ums Leben. Die 23-Jährige war im neunten Monat schwanger.

Zuvor war ein Mitglied des bewaffneten Flügels der im Gazastreifen herrschenden Hamas bei einem Luftangriff auf sein Auto getötet worden. Acht weitere Palästinenser wurden dem Ministerium zufolge verletzt.

Vor Dörfer-Evakuierung

Die israelische Armee verlegte gestern weitere Raketen-Abschussbatterien in den Süden und zog Landstreitkräfte rund um Gaza zusammen.

Erstmals sprachen Offiziere davon, Dörfer in Grenznähe im Vorfeld einer Militäroperation zu evakuieren. "Die Hamas muss in den kommenden Stunden verstehen, was sie die ganzen letzten Monate nicht verinnerlicht hat", drohte der hochrangige israelische Offizier weitere Militärschläge an.

Abkommen schien möglich

Dabei schien es zumindest bis Mittwochnachmittag, als stünden Israel und die Hamas kurz vor dem Abschluss eines langfristigen Waffenstillstandsabkommens. Der Deal, der mit Vermittlung Ägyptens, Katars und der Vereinten Nationen (UN) ausgehandelt wird, werde bis spätestens Ende August unterschrieben, hatte ein hochrangiger Hamas-Sprecher geschätzt.

Eine Delegation der Islamisten war Mittwochnachmittag in Kairo eingetroffen, um dem ägyptischen Geheimdienst zu übermitteln, ihre Führung stünde dem Deal positiv gegenüber. Israels Kabinett schien ebenfalls geneigt, ihn unter bestimmten Konditionen anzunehmen.

