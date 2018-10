Scheitert die Abschaffung der Zeitumstellung?

BRÜSSEL/WIEN. Eigentlich soll die Zeitumstellung in Europa schon im kommenden Jahr abgeschafft werden. So will es jedenfalls Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Nun regt sich allerdings Widerstand.

Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker Bild: Reuters

Das sei zu wenig Zeit und daher unrealistisch, kritisieren mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedsländer.

Der Plan, den EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im September bei seiner Rede zur Lage der Europäischen Union vorgestellt hat, ist offenbar zu ambitioniert. Er sieht vor, die Zeitumstellung in der EU bereits im April 2019 abzuschaffen. Bis dahin sollen alle Länder entschieden haben, ob sie bei der Sommerzeit, der Winterzeit oder der Zeitumstellung bleiben wollen. Alle EU-Mitgliedsländer müssten ihre Entscheidung spätestens bis 31. März in Brüssel bekannt geben.

Es bleibe viel zu wenig Zeit, heißt es nun. Entscheidende Details seien noch immer unklar und der Zeitplan kaum einzuhalten. „Die EU-Kommission lässt uns ein unfertiges Stück der Gesetzgebung in den Schoß fallen. Sie sagt: Wir haben unseren Job getan, jetzt macht ihr euren“, beschwerte sich laut Informationen des Online-Magazins „Politico“ ein westeuropäischer Diplomat.

Die Zeit für nationale und internationale Beratungen ist in der Tat knapp. Schließlich muss die Frage nicht nur im eigenen Land abgeklärt, sondern auch mit den Nachbarländern abgesprochen werden. Es könnte zu einem Zeit-Chaos beim Zug- und Luftverkehr kommen, wenn die Staaten zu unterschiedlichen Zeitzonen tendieren.

Zwischen den Ländern gibt es große Diskrepanzen. So haben etwa die Regierungen Deutschlands und Österreichs bereits zu verstehen gegeben, dass sie künftig die ewige Sommerzeit einhalten (und damit in die Osteuropäische Zeitzone wechseln) wollen.

Große Diskrepanzen

Ähnlich verhält es sich mit Portugal (das aber bereits jetzt in einer anderen Zeitzone ist) und Polen. Die nördlich gelegenen Staaten Dänemark, Finnland und Niederlande, in denen es im Sommer lang hell ist, neigen hingegen zur ewigen Winterzeit. Griechenland wiederum will die Zeitumstellung behalten. Doch genau solches Chaos will die EU-Kommission mit Blick auf die harmonisierte Wirtschaft vermeiden.

Das Europaparlament hatte im Februar von der Kommission eine Überprüfung der Zeitumstellung gefordert. Bei einer nicht repräsentativen Onlinebefragung sprachen sich 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer gegen die Zeitumstellung aus.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema