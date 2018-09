Ganz Russland lacht über die Skripal-Verdächtigen

MOSKAU. Der TV-Auftritt wurde zum großen Reinfall.

Der TV-Auftritt der russischen Verdächtigen im Fall Skripal geriet statt zum Befreiungsschlag zum Reinfall.

Am 3. März sei der Schneefall zu heftig gewesen, um irgendwohin zu kommen, beklagten sich Alexander Petrow und Ruslan Boschirow. "Wir holten uns nasse Füße und fuhren wieder nach London." Die Hauptverdächtigen im Fall Skripal waren im Staatssender Russia Today (RT) aufgetreten, um zu widerlegen, dass sie als Agenten des Militärgeheimdienstes GRU am Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter beteiligt waren. Aber nun lacht ganz Russland über den Slapstick, der dabei herauskam.

Laut den britischen Ermittlern erkundeten die beiden am 3. März in Salisbury die Nachbarschaft ihres Opfers Skripal und kehrten am 4. März zurück, um das Nervengift Nowitschok auf die Tür seines Hauses zu sprühen. Gegenüber RT versicherten sie, der Schneematsch habe sie daran gehindert, die Kathedrale mit der ältesten Uhr der Welt zu besichtigen. Deshalb seien sie noch einmal hingefahren. "Sie wollten eine Uhr ansehen?", konnte sich die Chefredakteurin des propagandistischen TV-Senders das Grinsen kaum verkneifen. Und sogar die linientreue Zeitung Moskowski Komsomoljez verspottete die beiden. Der Eifer seiner Agenten bereitet Moskau immer mehr Unannehmlichkeiten. Auch die Schweiz kündigte verschärfte Kontrollen bei der Akkreditierung russischer Diplomaten an.

