EU-Gipfel verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland

SOLL DIE KRIM ZWANGSWEISE IN DIE UKRAINE EINGEGLIEDERT WERDEN



Wenn Tito 1954 Dalmatien an Serbien verschenkt hätte, würde Dalmatien rechtmäßig zu Serbien gehören? Weil Chruschtschow 1954 die Krim verfassungswidrig der Ukraine geschenkt hat, gehört die Krim rechtmäßig zur Ukraine? 2 mal nein.



80 % der Krim-Bewohner bezeichnen sich als Russians, 17 % als Crimeans und nur 3 % als Ukrainian Citizens. In einer ukrainischen Krim wäre Russisch an öffentl. Schulen ab der 5. Klasse untersagt.



IWF, statista.com und wikipedia.org zählen die Krim seit 2014 nicht mehr zur Ukraine.



Bei einer Eingliederung in die Ukraine müsste die Krim-Bevölkerung im korruptesten Armenhaus Europas leben. Das wollen nur sozial eiskalte Menschen.



Quellen: ZOiS-Report 3/2017, coe.int 08.12.2017, sueddeutsche.de 06.08.2018