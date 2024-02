Sollen Parkgebühren für SUV teurer werden?

CONTRA

Willkürlich

Für SUV-Besitzer wird es teuer in Paris. Wer eine Stunde im Stadtzentrum parkt, muss nun 18 (!) statt bisher sechs Euro bezahlen. Das ist großstädtisches Raubrittertum. Und es ist reine Willkür. Die neuen Regeln gelten nur für Besucher, Anrainer sind ebenso ausgenommen wie Handwerker und andere Dienstleister. So ist die Touristen-Abzocke rasch entlarvt.

Festgelegt wurde diese Regelung als Ergebnis einer Volksbefragung. 1,3 Millionen Menschen waren zur Abstimmung aufgerufen, lediglich sechs Prozent nahmen daran auch teil. Dieses Desinteresse zeigt vorrangig, dass hier ein Problem von der Pariser Stadtpolitik angegangen wurde, das 94 Prozent der Menschen in Paris wohl nicht sonderlich unter den Nägeln brannte.