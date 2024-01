Pro & Contra: Zwei Wahlen an einem Tag?

CONTRA

Sauber getrennt!

Fast hätten es ÖVP und Grüne geschafft, aber es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und in Österreich gilt dies offenbar für eine vollständig absolvierte Legislaturperiode. Nun wird um eine Vorverlegung des Wahltermins um 16 Wochen debattiert.

Der Grund dafür ist nicht, dass man in der Regierung nichts mehr weiterbringt, es geht lediglich um wahlkampftaktische Überlegungen. Die beiden Wahlen in einem Aufwasch zu erledigen, mag praktisch klingen, zahlt aber nur auf das Konto derer ein, die wenig Interesse an einer inhaltlich getragenen Auseinandersetzung haben und die demokratische Entscheidungsprozesse als lästiges Übel sehen. In diese Falle sollten wir nicht tappen. Demokratie ist etwas wert – auch zweimal im Jahr.