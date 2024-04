Pro & Contra: Stirbt das Telefonieren langsam aus?

CONTRA

Sag nur ein Wort

Der Zeitgeist will, dass Menschen nicht mehr miteinander reden. Es ist einfacher, ein paar Zeilen zu schicken, unverbindlich, unpersönlich und ohne nuancierte Zwischentöne, das Menscheln – das übernehmen Emojis.

WhatsApp entledigt uns jeglicher Verantwortung, jeglicher Verbindlichkeit. Gach geschickt ist es in weiterer Folge irrelevant, ob der Rezipient, also der Empfänger, es gelesen hat, entscheidend ist schlicht der Akt der Information, der einen jeder weiteren Verantwortung entledigt. Gewissheit gibt es nur übers Telefon.

Und was es noch nur übers Telefon (oder das persönliche Treffen) gibt? Eine ernsthafte Antwort auf ein „Wie geht’s?“. Denn die lesen Sie nicht in fünf Zeilen, die hören Sie an einem Wort.