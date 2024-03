Pro & Contra: Brauchen wir die Bierpartei?

PRO

Bier her!

Mit der Kandidatur einer Spaßpartei folgt Österreich einem Trend, der sich in vielen Ländern schon etabliert hat. In Reykjavik wurde vor 14 Jahren ein Komiker zum Bürgermeister gewählt, der im Wahlkampf unter anderem einen Eisbären für den Zoo versprochen hatte. In Italien stieg die vom Satiriker Beppe Grillo gegründete Fünf-Sterne-Bewegung sogar zur Regierungspartei auf. Unsere in parteieigenen Kaderschmieden „dressierten“ Politikprofis erreichen viele Menschen nicht mehr, sonst würden bei vielen Wahlen nicht die Nichtwähler die stärkste Gruppe sein. Typen wie Dominik Wlazny mobilisieren demokratiemüde Menschen und bringen vielleicht damit die Altparteien dazu, ihren Habitus zu überdenken. Also: Bier her!