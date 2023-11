Blüht den Bayern eine titellose Saison?

CONTRA

„Kane“ Chance

Natürlich ist ein 1:2 im Pokal gegen einen Drittligisten peinlich. Aber es hätte auch nicht unglücklicher laufen können. Bei einem Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit bleibt keine Zeit mehr, um zurückzukommen. Wäre das Spiel in Saarbrücken in die Verlängerung gegangen, hätte es am Ende wohl ganz anders ausgesehen.

Eine Meisterschaft dauert 34 Runden lang. Die Bayern haben im Sommer ihre Hausaufgaben gemacht und mit Harry Kane jenen Spieler geholt, den es braucht, um die Titelgarantie zu haben. Deshalb: „Kane“ Chance für die Konkurrenz, wenn es in der entscheidenden Phase der Meisterschaft um alles geht und sich die Top Fünf in der ausgeglichenen Liga gegenseitig Punkte wegnehmen.