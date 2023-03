Bedroht diese KI Arbeitsplätze?

PRO

Kopf aus dem Sand

Unsere Gesellschaft steht rund 30 Jahre nach Einführung des Internets vor dem nächsten großen Wandel. Künstliche Intelligenz wird unser Leben auf den Kopf stellen. Die Veränderungen werden auch vor dem Arbeitsmarkt nicht Halt machen – indem etwa einfache und sich wiederholende Aufgaben wegfallen.

Was bald alles möglich sein wird, zeigt die neueste Version von ChatGPT bereits jetzt: „GPT4“ kann binnen Sekunden tausende Seiten Daten lesen, auswerten und interpretieren. In ersten Tests war es sogar in der Lage, korrekte medizinische Diagnosen zu stellen.

Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und zu ignorieren, dass sich der Arbeitsmarkt verändert, sollten wir überlegen, wie wir auf diese Transformation reagieren können.