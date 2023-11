4 österreichische Weingüter unter den Top 100 in den USA

Dorli Muhr mit dem Blaufränkisch Spitzerberg: Top auch in den USA!

Da spielt es eine große Rolle und es ist mehr als eine Auszeichnung, wenn das führende amerikanische Fachmagazin "Wine & Spirits" jährlich ein Ranking der Top 100 Weingüter, welche den dortigen Markt bedienen, erstellt. In diese erlesene Liste schaffen es ausschließlich Weinproduzenten, die nach einem mehrstufigen Blindverkostungsverfahren die höchsten Punkte erreichen.

Das diesjährige "Wine & Spirits Ranking" holt 4 Winzer aus Österreich vor den Vorhang, die es unter die Top 100 völlig verdient geschafft haben: Dorli Muhr aus Prellenkirchen (Carnuntum), Rudi Pichler aus der Wachau, das Weingut Moric (Mittelburgenland) und Wachter-Wiesler vom Eisenberg.

Es ist der Blaufränkisch von Dorli Muhr, aus der Top Lage Spitzerberg der (nicht nur) zu den besten des Landes gehört und regelmäßig an der 100 Punkte Marke kratzt. Eine Riede, die zurecht als 1. ÖTW Lage eingestuft wurde und welche den etwa 60 Jahre alten Reben den sandigen Kalkboden bietet, der für ein unverkennbares Geschmacksprofil sorgt.

Der Wösendorfer Rudi Pichler wiederum zeichnet sich mit seiner Philosophie aus, authentische Wein aus den besten Lagen der Wachau zu produzieren. Handarbeit pur in den Weingärten auf der linken Donauseite bringen Grüner Veltliner und Riesling in der Smaragd Kategorie, die völlig verdient zu den besten des Landes gehören.

Der Apetloner Roland Velich hat sich, zusammen mit Bruder Heinz, schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, ebenso dem Blaufränkisch das zu geben, was diesem auch zusteht um sich als "Terroir Wein" bezeichnen zu können! Ein Herkunftswein, der nicht durch Breite und Opulenz auffällig wird, sondern feingliedrig und engmaschig seine ganze Eleganz ausspielt. Also ging es auf nach Neckenmarkt und Lutzmannsburg. Dort fand er unterschiedliche Böden, die dem Blaufränkisch dort zur vollen Größe in die Karten spielen.

Und noch einmal Blaufränkisch – dieses Mal zum Eisenberg! Auch da ist sich die Familie Wachter-Wiesler bewusst, was die Böden und das Klima zusammen mit konsequenter Handarbeit für die heimische Top-Sorte bewirken können. Wiederum keine uniformen, "gemachten" Weine, sondern ganz einfach Handwerk vom "Eisenberg"! Puristisch, kühle, feingliedrige und präzise Riedenweine!

Obendrauf darf festgehalten werden: Von den 4 Österreichern unter den Top 100 in den USA sind 3 Rotweinproduzenten! Wir sind somit beim Rotwein voll dabei und Blaufränkisch ist unser internationales Aushängeschild!

Autor Hans Stoll Hans Stoll