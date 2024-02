Warum Russlands Präsident Putin "russisches Eigentum" im Ausland sucht

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine staatliche Stelle beauftragt, im Ausland nach Immobilien zu suchen, die der Sowjetunion und sogar dem Russischen Reich gehörten. Das berichtete kürzlich die staatliche Nachrichtenagentur "Tass".

Putin unterzeichnete am 18. Jänner zwei Dekrete im Zusammenhang mit seiner Anordnung. Ein Erlass ermöglicht die Bereitstellung von Mitteln für die Suche, die Registrierung von Eigentumsrechten und den "rechtlichen Schutz" des Eigentums, so "Tass". Der andere Erlass sieht Mittel für die Instandhaltung und die Verwaltung der Immobilien vor. Aus den Dokumenten ging nicht hervor, wie viel Geld die russische Regierung für diesen Zweck bereitstellt.

Demnach seien auch Grund und Boden gemeint, die zu Zeiten des Zarenreichs und der Sowjetunion dazugehörten: unter anderem auch Alaska.

Verkauf als "Schnäppchen"

Der größte US-Bundesstaat ist zugleich einer der am dünnsten besiedelten. Bis 1867 gehörte das Gebiet zum russischen Kaiserreich. Doch unzugängliche Natur und Geldnot veranlassten den Zaren dazu, das riesige Areal zu verkaufen. 7,2 Millionen US-Dollar zahlten die USA damals für Alaska – einen Spottpreis.

2014 hatte sich Putin in einer Fernsehsendung einmal über den Deal geäußert. Damals nannte er den Verkauf ein "Schnäppchen", sagte aber auch, die Leute sollten sich darüber nicht aufregen, denn, so der Kremlchef weiter: "Russland ist ein nördliches Land, 70 Prozent seines Territoriums liegen im Norden und im hohen Norden. Alaska liegt doch auch nicht auf der Südhalbkugel, oder? Es ist auch kalt da draußen."

"Genaue Parameter unklar"

In einem Telegram-Beitrag eines Militärbloggers heißt es, dass nach Alaska Teile Osteuropas, der Kaukasus und Zentralasien wieder zu russischem "Besitz" erklärt werden könnten. Sogar das Londoner "Institute for the Study of War" beschäftigt sich mit der neuen Liste alter Güter, stellt aber fest, dass "die genauen Parameter dessen, was aktuelles oder historisches russisches Eigentum ausmacht, unklar sind".

Allerdings könne das der Kreml als "Schutzmacht" seines beanspruchten Eigentums nutzen, um Mechanismen voranzutreiben, die letztlich auf eine Destabilisierung abzielen, heißt es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper