"Die Bewertungen schlauchen und stressen Gastgeber"

Denn Bewertungen entscheiden über Wohl oder Wehe. Immer müsse alles top, neu und perfekt sein. Obendrein müssen Spannen von zwölf bis rund 30 Prozent abgegeben werden. Je mehr Spanne und je besser die Bewertung, desto weiter oben sei das Angebot gereiht. In Linz stehen bei Airbnb derzeit 80 Gastgeber, bezeichnet mit privat oder gewerblich, für eine Nacht zu Buche, wobei "Linz" hier bis Steyr und Wels reicht. Ab 32 Euro im einfachen Zimmer bis 209 Euro für ein Penthouse kann gebucht werden. Sogar ein Doppelbett im Wohnmobil (39 Euro) wird geboten. In Gmunden gibt es 58 Treffer bis zum entfernten Scharnstein mit Blockhütte (123 Euro). In Bad Ischl gibt es 50 Treffer von Lenzing bis Gosau, wo auch das "COOEE Hotel" die Dienste von Airbnb nützt.

Karin Haas

