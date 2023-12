Österreich hat die zweitgeringste Eigentumsquote in der EU

Der Anteil der Eigentümer sank in unserem Nachbarland im Vorjahr von 49 auf 47 Prozent. Das geht aus Daten des EU-Statistikamts Eurostat hervor.

Auch in Österreich ging die Quote zurück, nicht zuletzt wegen der strengen Kreditvergaberichtlinien. 51 Prozent der Landsleute leben im Eigentum, 49 Prozent zur Miete. Wer einen Immobilienkredit aufnehmen will, braucht seit Sommer 2022 mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln und muss diesen mit maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens binnen 35 Jahren zurückzahlen können.

Regional gibt es bei der Art des Wohnens große Unterschiede: Während im Burgenland fast 70 Prozent der Bewohner im Eigentum leben, sind es in Wien an die 20 Prozent. In Oberösterreich beträgt das Verhältnis von Miete und Eigentum 48,5 zu 51,5 Prozent.

Rumänien ist EU-Spitzenreiter

EU-weit sank die Eigentümerquote laut Eurostat um knapp einen Prozentpunkt. Insgesamt sind 69 Prozent Eigentümer und 31 Prozent Mieter.

Besonders hoch ist die Eigentümerquote in östlichen EU-Ländern wie Rumänien (95 Prozent), der Slowakei (93 Prozent), Kroatien (91 Prozent) und Ungarn (90 Prozent) – auch wegen der wesentlich geringeren Kosten für Häuser und Wohnungen. Die geringsten Eigentümerquoten außerhalb Deutschlands und Österreichs gibt es in Dänemark (60) und Frankreich (63).

