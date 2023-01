Sommerflüge ab Linz

Bereits ab März hebt etwa Fly Egypt immer freitags ab Linz in Richtung Ägypten ab. Ab Mai wird Hurghada zusätzlich von European Air Charter angeflogen (Mo, Fr). Nach Mallorca starten die Flieger von Eurowings ab April – immer mittwochs und sonntags. Ab Mai folgen die griechischen Inseln Kefalonia (Do), Kos (Sa), Kreta (Mi, Fr, Sa, So) und Rhodos (Mo, Do, Sa). Charterflüge ab Linz wird es auch in die Türkei, nach Antalya, geben (Mo, Mi, Sa). Die Schwarzmeerküste Bulgariens (Burgas) wird von Juli bis September immer dienstags angeflogen.

Einige Fluglinien öffnen für ihre Verbindungen bis 12 Uhr mittags einen Vorabend-Check-in von 19 bis 20.30 Uhr. Nähere Infos: linz-airport.com

