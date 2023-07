Wo sich Rehe und Igel "Gute Nacht" sagen

Steyr ist nur eine Viertelstunde entfernt und Linz liegt praktisch gleich ums Eck und doch hat man beim Besuch der Ipfmühle in Hargelsberg das Gefühl, man sei mitten in der "Einschicht", wie’s auf gut oberösterreichisch heißt.

Der imposante Vierkanter mit den typischen Lehmziegeln und den großen dunkelgrünen Toren liegt ganz idyllisch inmitten von Wäldern und Feldern und ist umgeben von alten Obstbäumen. Erbaut wurde das Anwesen laut Inschrift 1859. „1957 hat es mein Vater gekauft, in mühseliger Arbeit renoviert und eine kleine Landwirtschaft betrieben“, erzählt Monika Stadler, die heute mit ihrem Lebensgefährten Charlie Straßmayr hier lebt. So entspannt wie das Paar ist auch der Garten rund ums Haus.

Die gemütliche Gartenhütte ist „perfekt für laue Sommerabende“. Bild: OÖN/had

Beeren in Hülle und Fülle

Es gibt ganz viele Rosensträucher, ein Grillplatzerl, eine gemütliche Hütte und Beeren in Hülle und Fülle. Natürlich die Klassiker wie Erd- und Himbeeren, aber auch Brombeeren und sogar Stachelbeeren gedeihen im Monika Stadlers Obstgarten. „Und die sind alle zum Essen und zum Naschen da. Das Einkochen fang ich mir vielleicht in der Pension an“, sagt die 59-Jährige, die im Altersheim St. Florian arbeitet. Gegossen wird nach Bedarf und nicht übermäßig. „Mein Motto lautet: Was überlebt, das überlebt.“

Der imposante Vierkanter ist typisch für die Gegend mit Lehmziegeln erbaut. Bild: OÖN/had

Die Ruhe und die Natürlichkeit schätzen nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. „Am Abend schauen oft Rehe vorbei, die können wir so ganz aus der Nähe wunderbar beobachten.“ Aber auch Fasane und Wildenten sehe man in der Nähe des Hofs, genauso wie Weinbergschnecken und Vögel aller Art – angefangen vom Specht bis zur Schwalbe, von der Goldammer bis zur Sumpfmeise, erzählt Monika Stadler, die täglich darauf schaut, dass die Futterhäuschen gut gefüllt sind. Und auch den Igeln gefällt’s in der „Ipfmühle“ ganz besonders gut. „Die ziehen oft sogar vorübergehend bei uns im Garten ein.“

Autorin Valerie Hader Valerie Hader