OÖN-Gartenwahl: "Dieser Garten macht uns glücklich"

Großer Auftritt für den wahrscheinlich kleinsten Garten, der jemals bei der OÖN-Reihenhaus-Gartenwahl mitgemacht hat. Auf knapp 200 Quadratmeter haben Gabriele (63) und Hubert (63) Steinmeir-Feldmayr in Pichling soviel gepflanzt, dass man glaubt, sich in einem botanischen Garten zu befinden.

Eine kleine Holzbrücke führt übers Biotop. Bild: privat

Hier gibt’s ein kleines Biotop mit drei Kois, ein Bacherl über das eine Holzbrücke führt, schmale Wege mit Kies, Skulpturen, aus denen Pflanzen wachsen und Hochbeete mit Salat, Gurken und Chili. "Ich bin die Frau mit dem grünen Daumen, mein Mann ist für die gröberen Arbeiten zuständig", sagt die Hobbygärtnerin. Bei unserem Besuch blühen die Taglilien, Rosen, Hortensien, Sonnenhüte, die Bäume tragen Äpfel, Birnen, Feigen und Kiwi, die Sträucher Ribisel und Himbeeren. Der Schnaps aus den ersten Früchten ist schon angesetzt, das Gemüse wird regelmäßig verkocht.

Gemüse im stylischen Hochbeet Bild: OÖN/bar

An heißen Tagen spendet eine Weinlaube wunderbaren Schatten auf der Terrasse. "Hier sitzen wir auch gerne abends und schauen auf unseren Garten, der uns wirklich glücklich macht", sagt das Paar, das keinen Pool braucht. Der Pichlingersee ist in allernächster Nähe. Weil Gabriele und Hubert Steinmeir-Feldmayr – beide bereits in Pension – gerne reisen, gibt’s auch eine Bewässerungsanlage und eine fitte, 84-jährige Mama, die den Gartendienst gerne übernimmt.

Ein Blütenmeer und die von Weinreben und Rosen beschattete Terrasse Bild: privat

Autorin Barbara Rohrhofer