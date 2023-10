OÖN-Gartenwahl-Gala: Anmelden und dabei sein

85 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben sich bei der OÖN-Gartenwahl 2023 beteiligt, die bereits zum siebten Mal stattgefunden hat. Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest und werden bei einer großen Abschlussveranstaltung am kommenden Dienstag, 17. Oktober, ab 17.30 Uhr in den Promenaden Galerien Linz der OÖNachrichten gekürt. Ab 18 Uhr beginnt die Preisverleihung.

Mit dabei ist Hauptjuror OÖN-Biogärtner Karl Ploberger, der die Preise überreichen und den Siegergarten im kommenden Frühjahr besuchen wird. Heuer besichtigte der Biogärtner das mediterrane Paradies von Peter Petermeir und Christine Zahrhuber aus Eferding, das die Wahl im Vorjahr für sich entscheiden konnte. "Ich hab geglaubt, ich bin nach Eferding gefahren, dabei schaut’s bei euch ja aus wie in Süditalien", sagte Ploberger, als er mit den beiden ihr grünes Paradies bestaunte, in dem Palmen, Zitronenbäume, Kakteen und Oleander gedeihen. Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung am kommenden Dienstag entführt Karl Ploberger die Gäste auf eine Reise in die schönsten Gärten der Welt und wird herbstliche Gartenfragen des Publikums beantworten.

Anmelden: Wer bei der Veranstaltung am Dienstag, 17. Oktober, ab 17.30 Uhr in den Promenaden Galerien Linz dabei sein möchte, kann sich noch ganz unkompliziert unter nachrichten.at/gartenwahl anmelden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper