OÖN-Gartenwahl: Ein Traum in Weiß und Lila

Die Bankangestellte Barbara Hauser aus Pucking weiß genau, was sie in ihrem Garten nicht will: "Gelb-, Rot- und Orangetöne kommen hier nicht herein." Der perfekte Garten bestand in der Vorstellung der 50-Jährigen ursprünglich ausschließlich aus weiß blühenden Pflanzen. Doch mit der Zeit habe sie sich auch mit Lila- und Rosatönen angefreundet. Ein harmonisches Gesamtbild ist Barbara und ihrem Gatten Klemens Hauser besonders wichtig.