Zum Saisonstart geht's ums nachhaltige Garteln

Die milden Temperaturen im Februar locken die ersten Gartenfreunde nach draußen. Zum Saisonauftakt präsentierte Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) die Schwerpunkte der heurigen Gartenlandtour bei der gestrigen Pressekonferenz: "Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. Viele wollen ihre Familien mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten ernten können. Außerdem achten die Menschen vermehrt auf Biodiversität und leisten ihren Beitrag, indem sie beispielsweise verschiedene Blumen für Bienen pflanzen."

OÖN-Biogärtner Karl Ploberger führt auch heuer als Moderator und Gartenexperte durch die Veranstaltungsabende: "Für mich beginnt der Frühling immer zweimal im Jahr: zuerst am 14. Februar mit dem Valentinstag und dann beim ersten Termin der Gartenlandtour." Die ersten Anfragen zum Saisonbeginn sind beim "Natur im Garten"-Botschafter bereits eingetrudelt.

Landesgärtnermeister Hannes Hofmüller präsentierte zum Anlass die Pflanzen des Jahres: Balkonblume 2024 ist "Pinky Winky" mit papierartigen Blüten. Zur Bienenpflanze wurde die Blauraute gewählt, die auch als "Bienenzwerg" bekannt ist. Das Melanzani-Duo "Hanni und Nanni" überzeugt als Gemüsepflanze des Jahres.

"Pinky Winky" ist die Balkonblume des Jahres 2024. Bild: Land OÖ

Gartenlandtour 2024

26. Februar: im KUSZ Hörsching

27. Februar: im Zirbenschlössl in Sipbachzell

4. März: im Rinderkompetenzzentrum in Freistadt

13. März: im Bilger-Breustedt-Schulzentrum in Taufkirchen an der Pram

22. März: in der Alfons-Dorfner-Halle in Lembach

Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr); Eintritt frei

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer