Es grünt so grün im Garten der Büchlers

Hinter dem 140 Jahre alten Haus von Annemarie (78) und Wolfgang (63) Büchler beginnt der Überfluss. So viel Garten, so viele Ecken, so viel zu entdecken: Wucherndes Grün in allen Schattierungen drängt sich dem Besucher entgegen, die schmalen Pfade, die die Bereiche voneinander trennen, geben immer neue Überraschungen preis. Ein Marienkäfer aus Metall sitzt auf einer Hecke, ein Smiley ragt aus den Hortensien, ein Gnom grinst verschmitzt vor dem Stamm eines Obstbaumes. Wie viele Sitzecken sie in ihrem Refugium versteckt haben? Sechs oder sieben? Da müssen die Büchlers nachdenken. Immerhin sind es 2700 Quadratmeter in der Nähe des Welser Flugplatzes, auf denen sich ihre Oase erstreckt.

Zwischen den Hecken eröffnen sich zahlreiche Gartenräume.

Grabsteine und Gnome

"Vor 28 Jahren sind wir ins Haus gezogen und ich habe einfach alles zusammengekauft, was mir gefallen hat, und eingepflanzt. Dass das mal so groß wird – da war ich damals noch ahnungslos", sagt Annemarie Büchler und lacht. Sie erschuf Gartenräume, das Toskana-Eck lockt genauso wie ein Schattengarten, im "melancholischen" Eck markieren alte Grabsteine die letzte Ruhestätte zweier Katzen, der Seerosentümpel ist eine von mehreren Wasserstellen. "Da leben der Frosch und der Molch", sagt Wolfgang Büchler und spricht damit ein Thema an, das dem Ehepaar ein großes Anliegen ist: die Tiere. Turmfalken brüten in dem einen Baum, im 100 Jahre alten Nussbaum sehen sie manches Mal bis zu 14 Fasane gleichzeitig. Sogar die Pflastersteine auf der Terrasse sind nur gelegt, damit auch der Wurm im Naturgarten so viel Platz wie möglich findet. "Ich versuche, nichts zu spritzen – nur gegen den Zünsler gehe ich vor", sagt Annemarie Büchler. Ihr Garten ist ein Vollzeitjob. "Vier bis fünf Stunden bin ich allein jeden Tag mit dem Gießen beschäftigt." In ihrer grünen Oase sieht sie sich repräsentiert: "Gärten sind dem Besitzer ähnlich. Ich bin wurschtelig, so ist auch mein Garten."

Eine der vielen Überraschungen, die im Garten zu finden sind

