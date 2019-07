So wird am Freitag die „Rebellion im Zillertal“ ausgerufen, mit Live-Auftritten von „Die 2-Takter“ sowie dem Zillertaler Marc Pircher. Es ist dies Pirchers einziges Konzert in Oberösterreich im Jahr 2019, bei dem er mit seinen Musikern die Hits der Zillertaler Schürzenjäger aus den Jahren 1990 bis 1995 zum Besten gibt. Die OÖN verlosen dazu einen exklusiven VIP-Tisch am Freitag für acht Personen!

Am Samstagabend gastieren die „Rockies“ bei der Sommerparty in Pabeukirchen. Der Sonntag steht ab 10 Uhr ganz im Zeichen des Frühschoppens mit der Gruppe „Die 3 Verschärften“. Dazu ist um 14 Uhr die Verlosung eines großen Gewinnspieles angesetzt. Lose gibt es ab sofort bei allen Funktionären der Union Pabneukirchen. Der Eintritt für den Frühschoppen ist gratis. Vorverkaufskarten für Freitag und Samstag gibt es in allen Raiffeisenbanken und bei Ö-Ticket.

Das Gewinnspiel endet am 12. Juli um 10 Uhr. Der Gewinner wird per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.

Marc Pircher live erleben: OÖN verlosen VIP-Tisch

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?