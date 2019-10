Eintrittskarten für die Abschlussveranstaltung des "Energie Star 2019" gewinnen!

Das sind die Energiestars 2019!

Durch Technologieführerschaft und innovative Projekte sowie Ideen soll Oberösterreich eine Vorreiterrolle im Energiebereich übernehmen. Das Land OÖ schreibt deshalb jährlich den Landesenergiepreis „Energie Star“ aus, um bestehende Initiativen anzuerkennen und gleichzeitig noch mehr Menschen für das Thema zu begeistern. Zahlreiche Initiativen und Projekte leisten schon jetzt ihren Beitrag, damit Oberösterreich zur Energie-Leitregion wird. Die großen Energie-Lösungen von morgen beginnen jedoch im Kleinen, der Landesenergiepreis will diese auzeichnen. Der Wettbewerb ist auf ein erfreuliches Echo gestoßen - eine Vielzahl von Projekten aus den verschiedensten Bereichen wurde eingereicht! Die besten Projekte 2019 werden mit den Energiestars ausgezeichnet.

Die feierliche Verleihung der Energiestars 2019 erfolgt am 19. November im ORF-Landesstudio in Linz, Europaplatz 3, ab 18.00 Uhr, 3x2 OÖN-Leser haben exklusiv die Möglichkeit an der Abschlussveranstaltung teilzunehmen.

Das Gewinnspiel läuft bis 11. November 2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.