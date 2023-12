Soforthilfe für die Psyche: Neue Therapieambulanz in Linz

Oft ist die Suche nach einem Psychotherapie-Platz mit vielen Mühen verbunden: Menschen, die sich ohnehin in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, scheitern deshalb oft an einer Therapie, bevor sie überhaupt erst begonnen hat. Bei der Suche nach einem passenden Therapieplatz unterstützt der "Psychotherapeutische Bereitschaftsdienst", der vor mehr als zehn Jahren in Wien gegründet wurde und im November eine Ambulanz in Linz in der Bockgasse eröffnet hat.

Der Bereitschaftsdienst bietet psychotherapeutische Erstgespräche zur Entlastung an und erledigt für die Betroffenen die Suche nach einem langfristigen Therapieplatz. Das Team besteht sowohl aus angestellten als auch über 600 selbstständig tätigen Therapeuten in ganz Österreich, die zum Teil noch in Ausbildung unter Supervision oder eingetragen sind, also bei denen die Krankenkassen einen Teil der Therapiekosten übernehmen.

Nach einem ersten Gespräch in der Ambulanz des Bereitschaftsdienstes kann meist schon in der Folgewoche ein passender Therapieplatz organisiert werden. Auch Sozialtarife für finanziell schwach gestellte Personen sind ab etwa 40 Euro möglich, denn vollfinanzierte Krankenkassenplätze sind oft schwer verfügbar. Sozialtarife können daher jenen Menschen Psychotherapie ermöglichen, die sich das übliche Therapiehonorar nicht leisten können. Der Bereitschaftsdienst wird vom Verein für Psychotherapie betrieben, der sich für eine bessere psychosoziale Versorgung einsetzt.

Infos unter der Telefonnummer 0732/237 377 oder unter bereitschaftsdienst.at/termin

