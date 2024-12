Schwangerschaft wirkt sich massiv auf den Darm aus

In der Schwangerschaft und Stillzeit verändert sich der weibliche Körper in vielerlei Hinsicht. So werden verschiedene Organe, wie die Brüste oder auch das Immunsystem, angepasst, um die Gesundheit von Mutter und Kind zu gewährleisten. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des gebürtigen Innviertlers Josef Penninger und Masahiro Onji, Medizinische Universität Wien, berichtet nun über seine überraschende Entdeckung, dass sich während der Schwangerschaft und Stillzeit auch der Darm der werdenden Mutter massiv verändert.

Dabei kommt es zu einer annähernden Verdoppelung der Darmoberfläche und einer auffälligen strukturellen Umgestaltung. Die Studie wird in "Nature" veröffentlicht.

Dass schwangere Frauen einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, war zwar bekannt, ausreichend wissenschaftlich untersucht wurde dieser grundlegende Aspekt laut MedUni bisher jedoch nicht

