Sarah Ferguson: Zuerst Brustkrebs, jetzt Hautkrebs

Nachdem bei der Herzogin von York im Sommer 2023 eine frühe Form von Brustkrebs diagnostiziert worden war, sei nun Hautkrebs festgestellt worden, teilte ihr Sprecher der britischen Nachrichtenagentur PA mit.

Ihr Hautarzt habe mehrere Muttermale entfernt und untersuchen lassen, als sie sich nach ihrer Mastektomie (Entfernung von Brustgewebe) einer rekonstruierenden Operation unterzogen habe. „Eines davon wurde als krebsartig identifiziert“, hieß es in der Stellungnahme. Derzeit würden weitere Untersuchungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass sich die Krankheit in einem frühen Stadium befinde. Ihre Erfahrung mache deutlich, wie wichtig es sei, Größe, Form, Farbe und Beschaffenheit sowie das Auftreten neuer Muttermale zu überprüfen, hieß es in einer Stellungnahme Fergusons.

Drei kranke Royals

Das ist bereits die dritte Nachricht einer Erkrankung bei den Royals innerhalb weniger Tage. Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass Prinzessin Kate wegen einer Operation im Bauchraum länger ausfällt. König Charles III. soll wegen einer vergrößerten Prostata im Spital behandelt werden.

Ferguson war früher mit Charles’ Bruder Andrew verheiratet. Zu Weihnachten war sie überraschend beim Gottesdienst der Königsfamilie am ostenglischen Landsitz Sandringham dabei.

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl