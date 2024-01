Safran ist die Arzneipflanze des Jahres 2024

In der Natur fällt der Safran durch seine wunderschönen lila Blüten auf. In jedem Krokus befinden sich einige wenige rote Fäden, die in der Küche ebenso wertvoll sind wie in der Apotheke – der Safran wird deshalb auch als "rotes Gold" bezeichnet.

"Safran besitzt eine antioxidative Wirkung, die freie Radikale im Körper neutralisiert und den oxidativen Stress reduziert. Auch entzündungshemmende Eigenschaften wurden beobachtet", begründen die Experten der "Herbal Medicinal Products Platform Austria" ihre Wahl.

Leichtes Antidepressivum

Verschiedene Studien haben zudem die antidepressive Wirkung von Safran bei leichten bis mittelschweren Depressionssymptomen belegt. Dieser war der Placebo-Behandlung klar überlegen und wirkte ähnlich wie leichte Antidepressiva.

Die Pflanze hat außerdem eine lange Tradition bei Regelbeschwerden, wirkt beruhigend, entkrampfend und organschützend. Sie stärkt außerdem die Gehirnleistung und verbessert die Konzentration. Klinische Daten liegen auch für die Behandlung der erektilen Dysfunktion, des metabolischen und prämenstruellen Syndroms, Diabetes und der Makuladegeneration vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer