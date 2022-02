Pandemie bremste Krebsfrüherkennung aus  Kollateralschäden befürchtet

Covid-19 und die Lockdowns haben die Zahl der Krebs-Vorsorgeuntersuchungen in Österreich deutlich einbrechen lassen. 2020 wurden um 13 Prozent weniger Mammografien und um 15 Prozent weniger Vorsorgekoloskopien registriert. "Wir befürchten deshalb eine erhöhte Sterblichkeit in den kommenden Jahren, da bei Krebs die Zeit ein entscheidender Faktor ist: Je früher erkannt, desto besser sind die Behandlungschancen", sagt Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, bei der Präsentation des ersten Österreichischen Krebsreports.

Die Daten dieses Berichts, der künftig jährlich aus Anlass des Welt-Krebs-Tages am 4. Februar publiziert werden soll, beruhen auf Informationen des Österreichischen Krebsregisters. Demnach erkranken in Österreich jährlich etwa 42.000 Menschen an Krebs, Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Für beide Geschlechter stellen bösartige Tumorerkrankungen nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache dar. Brustkrebs zählt bei Frauen, Prostatakrebs bei Männern zu den häufigsten Krebserkrankungen.

Karin Eglau von der Gesundheit Österreich GmbH analysierte die Daten für die Krebstherapien während der Covid-19-Pandemie: "Bei den medikamentösen Therapien und in der Strahlentherapie ist kein großer Rückgang sichtbar. Anders war das bei den Krebsoperationen, die im Vergleich zu den Vorjahren um rund fünf Prozent zurückgingen."

Krebs großteils "altersbedingt"

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, nimmt mit dem Alter zu. Fast 35 Prozent der Menschen in Österreich erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs, das ist jeder Dritte. Die wenigsten aller bösartigen Tumorleiden werden in der Altersgruppe unter 45 Jahren registriert, etwas mehr Diagnosen gibt es bei Menschen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren. Auf die Altersgruppe der 60- bis 75-Jährigen entfällt bereits ein Häufigkeitsrisiko von 18,8 Prozent, auf die noch Älteren (75plus) eines von 33,9 Prozent.

Auch aufgrund besserer Behandlungsmöglichkeiten und zahlreicher neuer Medikamente nahm das "Dreijahresüberleben" in den vergangenen Jahrzehnten rapide zu und liegt mittlerweile bei mehr als 65 Prozent.

Während die demografischen Faktoren kaum beeinflussbar sind, könnten die negativen sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Krebs durchaus minimiert werden. Das gilt aktuell für Zeiten der Covid-19-Pandemie, wie Sevelda sagte: "Es gab eine dramatische Angst der Krebspatienten, mit Covid-19 infiziert zu werden, zu erkranken und einen schweren Verlauf zu haben. Daraus hat sich eine starke Isolation gezeigt. Wir haben bei der Österreichischen Krebshilfe eine Zunahme an notwendiger Beratung und an notwendiger finanzieller Soforthilfe um 30 Prozent gehabt."

Drei Fragen an Holger Rumpold, Leiter Viszeral-

onkologisches Zentrum Ordensklinikum Linz

Wie hat sich die Pandemie auf die Situation der Krebspatienten in Oberösterreich ausgewirkt?

Viele waren in verschiedensten Hinsichten schwer verunsichert. Manche hatten immense Ängste, sich zu infizieren und auf der Intensivstation zu landen. Es gab Betroffene, die sich über Monate isoliert haben. Dann gab es Bedenken hinsichtlich der Impfung, die wir Mediziner aber ausräumen konnten: Mehr als 90 Prozent der Krebspatienten sind geimpft. Sie sind in einer Situation, in der sie der Medizin vertrauen.

Neben Operation, Hormon- und Chemotherapien werden die neuen Immuntherapien immer wieder als Hoffnung im Kampf gegen Krebs genannt.

Diese Hoffnung ist auch berechtigt. Immuntherapien werden bereits gegen einige Krebsarten eingesetzt – etwa gegen Lungenkrebs oder schwarzen Hautkrebs. Die Erfolge sind teilweise immens. Es konnten in manchen Bereichen in kürzester Zeit enorme Fortschritte erzielt werden. Immuntherapien lösen die vom Tumor verursachten Bremsen des Immunsystems und machen ihn für die Abwehrzellen wieder angreifbar.

Weltweit wird daran gearbeitet, die mRNA-Technologie – die wir von der Corona-Impfung kennen – zur Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen einzusetzen. Wann könnte es die Impfung gegen Krebs geben?

Vielleicht in fünf bis zehn Jahren – man muss bedenken, dass Tumore von Mensch zu Mensch verschieden sind. Deshalb muss eine Krebsimpfung maßgeschneidert erfolgen. Der Impfstoff müsste also genau zu den verschiedenen Eigenschaften des Tumors passen: Mit der mRNA-Technologie könnte ein personalisierter Impfstoff in zwei, drei Wochen hergestellt werden.