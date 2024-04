Lavendelöl hilft gegen Depressionen

Eine bestimmte Formulierung von Lavendelöl hilft nicht nur gegen Angstzustände, sondern offenbar auch gegen milde bis moderate Depressionen. Das ist das Ergebnis einer Wirksamkeitsstudie, die vom Wiener Psychiater Siegfried Kasper (Zentrum für Hirnforschung an der MedUni Wien) mit deutschen und Schweizer Co-Autoren durchgeführt worden ist.

Die Wissenschafter starteten eine Studie mit insgesamt 498 Personen, die laut der international in der Psychiatrie gebräuchlichen Klassifikation an einer leichten bis moderaten Depression litten. 170 Patienten bekamen das Lavendelöl-Präparat Silexan, 171 Erkrankte schluckten einmal pro Tag eine Tablette eines klassischen Antidepressivums, 157 Probanden wurde ein Placebo verabreicht. Weder Patienten noch Ärzte wussten, welche Probanden in welcher Gruppe waren. Die Behandlungsdauer betrug 56 Tage. Nach diesen acht Wochen wurde die Beurteilung wiederholt. Jene Personen, die das Lavendelöl-Präparat eingenommen hatten, wiesen im Vergleich zur Placebo-Gruppe eine Verbesserung auf. Patienten, welche das Antidepressivum geschluckt hatten, zeigten einen vergleichbaren Effekt. Signifikant war auch die Fähigkeit der Behandelten, mit dem täglichen Leben wieder besser zurechtzukommen.

Lavendel (Lavandula angustifolia) ist seit Jahrhunderten als Arzneipflanze bekannt und weist unter anderem beruhigende Eigenschaften auf. Wichtig, so Forscher Siegfried Kasper, sei aber die Qualität von Lavendelöl-Präparaten. So eigneten sich Öle aus Lavandula angustifolia mit hohem Ester-Gehalt zur Herstellung von Präparaten mit pharmazeutischer Qualität.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader