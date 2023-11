Lamprecht neuer Präsident der Pneumologen

Seit 2013 leitet er die Universitätsklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie am Kepler-Universitätsklinikum. Im In- und Ausland wurde er in den vergangenen Jahren wegen seiner umfassenden Expertise zu Covid-19 zum gefragten Ansprechpartner. Im Zuge seiner Präsidentschaft will Lamprecht ein Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm etablieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper