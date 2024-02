Gürtelrose: Impfung gegen schweren Verlauf

"Einseitig gruppierte Bläschen auf gerötetem Grund sind das typische Erkennungsmerkmal ", sagt Alex Jakob Kilbertus, Dermatologe und Fachgruppenobmann der Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Ärztekammer OÖ. Am häufigsten treten die Symptome am Brustkorb und Rumpf auf. Ein erhöhtes Risiko für schwere Komplikationen haben ältere Menschen und jene mit geschwächter Immunabwehr: Es kann sich in Folge eine Lungen-, Leber- oder Hirnhautentzündung bilden.

Die Impfung ist laut dem Experten wirksam: "Ohne Impfung erkranken 33 von 100 Erwachsenen im Laufe ihres Lebens an Gürtelrose, mit Impfung nur 3 von 100."

