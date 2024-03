Herz ist Trumpf: 7 Tipps, wie wir gesünder alt werden

Das Herz ist der Motor unseres Körpers. Es schlägt im Laufe unseres Lebens unvorstellbare drei Milliarden Mal und pumpt 250 Millionen Liter Blut durch unseren Kreislauf. Kein Wunder, wenn es manchmal aus dem Rhythmus kommt oder eine Schwäche zeigt. In Österreich stellen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen über 65 Jahren und bei Männern über 45 Jahren die Todesursache Nummer eins dar.

Herzprobleme können sich auf unterschiedliche Arten bemerkbar machen: Das Herz kann für einen Schlag aussetzen, der Puls rast plötzlich, der Brustkorb schmerzt, man leidet an Kurzatmigkeit oder Ödemen (Wassereinlagerungen) an den Beinen. "Für eine erste Abklärung sollte man beim Hausarzt ein EKG machen, im Anschluss kann ein Langzeit-EKG und ein Herzultraschall beim Internisten notwendig sein", sagt Primar Martin Martinek, Leiter der Kardiologie am Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Die 7 Säulen der Herzgesundheit

Rauchstopp: Vermeidung von Tabakkonsum in jeglicher Form G’sunde Ernährung: Eine abwechslungsreiche Ernährung mit geringem Anteil an gesättigten Fetten (enthalten in Butter, Fleisch und Milch), mit möglichst vielen Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und Fisch Körperliche Aktivität: 2,5 bis fünf Stunden mäßig intensive körperliche Aktivität pro Woche oder 30 bis 60 Minuten an den meisten Tagen Körpergewicht: Body-Mass-Index (BMI) von 20 bis 25. Bauchumfang: weniger als 94 Zentimeter bei Männern, weniger als 80 bei Frauen Blutdruck: Blutdruckwerte unter 140/90 mmHg Blutfette: Mittels Blutuntersuchung werden die Cholesterinwerte und damit auch das Risiko ermittelt. Blutzucker: Diabeteskontrolle ebenfalls mittels Blut-Check

Alles rund ums Herz am 17. April

Gesunde Snacks und Herzinsuffizienz-Beratung durch Pflegeexperten des Ordensklinikums Linz

Blutdruckmessen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Vinzentinum Linz

Die FH Gesundheitsberufe kommt mit folgenden Angeboten zum Herztag:

Analyse von Blutzucker und Cholesterin Physiotherapie: Bewegung als wichtigste Prävention Ergotherapie: Life Balance und Gesundheit Vitalzeichen-Kontrolle und Beratung für Herzpatienten

Beratung durch Cardiomed Linz, Ambulante Internistische Rehabilitation

Apothekerkammer OÖ berät rund ums Thema Herz

Medizinisches Training Health – Bewegungstipps für das Herz-Kreislauf-System

Samariterbund – Erste Hilfe ist (kinder)leicht – das sind die richtigen Handgriffe der Ersten Hilfe.

EKG-Untersuchung durch die Wahl-Ordinationsgemeinschaft Cordicum aus Traun

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Programm und Vortragende

11 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung, die jede Menge Gesundheitsvorträge und Gesundheits-Checks zu bieten hat.

11.30 Uhr: "Herzerkrankungen und Risikofaktoren frühzeitig erkennen": Primar Martin Martinek, Leiter Kardiologie und Angiologie Ordensklinikum Elisabethinen, Primar Andreas Winter, Leiter Kardiologie Ordensklinikum Barmherzige Schwestern

12.15 Uhr: "Was hält mein Herz gesund?": Diätologin Johanna Fattinger-Picker (oben), Kardiologin Magdalena Popper, Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern

13 Uhr: "Frauenherzen schlagen anders": Kardiologin Regina Steringer-Mascherbauer, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

13.45 Uhr: "Herzschwäche – Anzeichen": Matthias Michlmayr, Kardiologe Ordensklinikum Barmherzige Schwestern (oben), Herbert Pickl, Herzinsuffizienz-Nurse, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

14.30 Uhr: "Herzrhythmusstörungen – Wenn das Herz aus dem Takt gerät": Primar Martin Martinek, Leiter Kardiologie Ordensklinikum Linz Elisabethinen

15.15 Uhr: "Schmerzen im Brustkorb – muss es immer das Herz sein?": Birgit Wille-Wagner (oben), Leiterin Klinische Psychologie am Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Martin Schmid, Kardiologe Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Nach den Bühnen-Talks besteht die Möglichkeit, den Expertinnen und Experten Fragen zu stellen.

