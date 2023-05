Gesundheitstour zum Thema Schlaf am 17. Mai

Umso wichtiger: die Ursachen angehen und schlechte Schlafgewohnheiten durchbrechen. Wie das funktionieren kann, erklärt Andreas Kaindlstorfer, Leiter des Schlaflabors am Neuromed-Campus des Kepler Universitätsklinikums Linz, bei dem OÖN-Gesundheitstalk am Mittwoch, 17. Mai, ab 18 Uhr im Hörsaal der Medizinischen Fakultät, Med-Campus I, Krankenhausstraße 5, Linz (am Gelände des ehemaligen AKH). "Man kann den Schlaf mit seinem Verhalten tagsüber positiv beeinflussen. Dazu gehört, dass man in Bewegung ist, Sonnenlicht tankt und abends zur Ruhe kommt. Wie man das macht, ist individuell", sagt der Experte.

Der Eintritt zur Gesundheitstour ist frei, im Anschluss gibt es eine gesunde Jause.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. 33 Tipps für ein langes Leben Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.