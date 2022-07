Wassersport ist gesund und macht Spaß. Während in kalten Seen und fließenden Gewässern meist die Selbstreinigung ausreicht, ist in frequentierten Schwimmbädern eine chemische Desinfektion unbedingt notwendig.

In fast allen öffentlichen Bädern und auch in privaten Pools ist Chlor das Mittel der Wahl, um einer Überwucherung durch schädliche Keime und Pilzbefall vorzubeugen. So wie Fluor, Brom und Jod gehört es zur Gruppe der Halogene und reagiert mit vielen anderen chemischen Elementen. Selbst ist Chlor zwar geruchlos, der typische Schwimmbadgeruch, den wir alle kennen, wird allerdings durch eine Reaktion von Chlor mit Harnstoff verursacht, der umso reichlicher vorhanden ist, je häufiger sich die Badegäste den Weg zur Toilette sparen. Trichloramin heißt diese Substanz, die an der Wasseroberfläche verdunstet und die Atemluft belastet.

Viele Studien beweisen, dass es ein erhöhtes Risiko für Asthma, chronische Bronchitis, Allergien und trockene Haut darstellt. Besonders hautempfindliche Menschen wie kleine Kinder und Patienten mit Neurodermitis sollten daher vorsichtig sein und sich nach dem genüsslichen Baden kalt abduschen und gut eincremen.

Amerikanische Forscher sind der Frage nachgegangen, ob Chlorverbindungen nicht auch noch krebserregend sein könnten. Es gibt zwar geringe Hinweise darauf, aber insgesamt gesehen – wenn Sie alle Vorschriften entsprechend einhalten – überwiegt der gesundheitliche Vorteil bei Weitem gegenüber den doch geringen Risiken, die ein Schwimmbadbesuch birgt.

Genießen Sie also das Badevergnügen, bleiben Sie aber vorsichtig und beachten Sie die Regeln, damit das Schwimmen Ihre Gesundheit fördert und nicht belastet.

