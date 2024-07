Die Pille erhöht Cholesterinwerte

Bei Erwachsenen sind die Auswirkungen und die möglichen Nebeneffekte der Verwendung oraler Kontrazeptiva gut erforscht. Innsbrucker Wissenschafter haben jetzt für Herz und Kreislauf wichtige Parameter in Verbindung mit dem Gebrauch der "Pille" bei Jugendlichen untersucht. Ein wesentliches Ergebnis: Die jungen Frauen weisen deutlich höhere Cholesterinwerte als Nicht-Benutzerinnen der oralen Kontrazeptiva auf.

Anna Staudt von der Innsbrucker Universitäts-Kinderklinik und ihre Co-Autoren untersuchten den potenziellen Einfluss der hormonellen Empfängnisverhütung auf den Fettstoffwechsel – in vielfacher Weise langfristig entscheidend für Atherosklerose und somit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – im Rahmen einer großen Studie.

Mehr Aufklärung gefordert

"Orale Kontrazeptiva gehören zu den am weitesten verbreiteten Verhütungsmaßnahmen bei Erwachsenen und bei Jugendlichen. Trotzdem wurden die Effekte der oralen Kontrazeptiva auf die Blutfettwerte bei Jugendlichen noch nicht gut untersucht", schrieben die Wissenschafter im "Journal of Adolescent Health". Diese Erkenntnisse sollten in Beratung und Aufklärung von jungen Frauen einfließen, welche die Verwendung der "Pille" in Betracht ziehen.

"In Österreich berichten 52 Prozent der weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren von oralen Kontrazeptiva als ihrer Methode der Empfängnisverhütung."

