Die Artischocke ist die Arzneimittelpflanze 2025

Die Artischocke (Latein: Cynara cardunculus) ist zur österreichischen Arzneipflanze des Jahres 2025 gewählt worden. Das teilte die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) mit.



Die Artischocke habe nachgewiesene positive Wirkungen auf Galle, Leber und Herz-Kreislauf-System. Zudem werden unter anderem mögliche Wirkungen bei entzündlichen Erkrankungen des Darmtrakts, zur Senkung von Blutzuckerwerten sowie zur Abwehr von Bakterien, Pilzen und Viren untersucht.



Der hohe Anteil an Bitterstoffen macht die Artischocke so gesund. Sie regen den Fettstoffwechsel in Leber und Galle an. Daher eignet sich das Gemüse gut als Ergänzung zu fettreichen Mahlzeiten. Es ist leicht verdaulich, hilft gegen Völlegefühl und regt die Verdauung an. Am gesündesten sind frisch verarbeitete Artischocken. Durch die Konservierung mit Ascorbinsäure verlieren sie im Glas oder in der Dose Geschmack und Nährstoffe.

