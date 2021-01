Cannabidiol gegen Covid-19?

Der natürliche Wirkstoff CBD (Cannabidiol) wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol) wirkt CBD nicht psychoaktiv, macht also nicht high. CBD ist inzwischen in aller Munde, da dieser in der Natur frei vorkommenden Substanz viele medizinisch positive Wirkungen nachgesagt werden, die auf anekdotischen Berichten beruhen. Da eine natürliche Substanz wie CBD nicht patentiert werden kann und somit keinen ökonomischen Anreiz für Pharmafirmen bietet, wurde die Forschung lange Zeit sträflich vernachlässigt.

Professor Rudolf Likar, der Leiter der Intensivabteilung am Klinikum Klagenfurt, ein profunder Experte auf diesem Gebiet, verabreicht neben der üblichen Therapie für seine Covid-Patienten 200 bis 300 mg CBD täglich. Seinen Forschungsergebnissen nach soll CBD die Andockstelle namens ACE2 in der Lunge für das Virus beeinträchtigen und somit das Eindringen erschweren.

CBD wirkt entzündungshemmend und kann im Gegensatz zu vielen anderen bei Covid eingesetzten Arzneimitteln die Blut-Hirn-Schranke gut passieren und somit auch dort schützend wirksam werden.

Viele Untersuchungen stützen sich auf Versuche an Mäusen, geben aber Anlass zur Hoffnung. Da bei CBD die Gefahr von Nebenwirkungen glücklicherweise gering ist und wir leider auch noch kein effektives Mittel gegen das Coronavirus in der Hand haben, ist der Einsatz von CBD unter ärztlicher Überwachung verständlich.

Viel medizinische Forschungsarbeit ist aber noch notwendig, um das therapeutische Einsatzgebiet für CBD zu erfassen und abzustecken. CBD gehört in verantwortungsvolle ärztliche Hände und nicht in solche von Laien, die in der Substanz eine Goldmine wittern, die es auszubeuten gilt. Wenn Ärzte Cannabidiol weiter erforschen, ist die Hoffnung groß, dass wir mit CBD eine wertvolle natürliche Wirksubstanz für sinnvollen medizinischen Einsatz bekommen werden.

