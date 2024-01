Blühende Hasel eröffnet die Pollensaison

"Im Osten und Südosten des Landes sowie in den Städten beginnen jetzt Haselnusssträucher zu blühen und setzen die ersten Pollen frei", sagt Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes. Auf die Hasel folgen Erle und Eiben. An wärmeren Orten können auch bereits die ersten Zypressenpollen durch die Luft fliegen. "Allergiker reagieren speziell am Anfang der Saison besonders empfindlich", so der Spezialist.

"Heuschnupfen" vorbeugen

Die heimischen Erlen befinden sich aktuell zwar noch in Winterruhe – nicht so die Purpur-Erle. Sie hat sibirische Gene und blüht bereits Wochen vor der heimischen Art. Die neue Variante wird immer öfter in Städten gepflanzt – zum Leidwesen von Betroffenen, denn ihre Pollen sind hochallergen.

Die umgangssprachlich "Heuschnupfen" genannte Allergie sollte laut dem Mediziner nicht unterschätzt werden: Die Erkrankung könne sich von den oberen Atemwegen in Richtung Lunge ausbreiten und Asthma auslösen. Berger empfiehlt deshalb zu Saisonbeginn eine allergologische Beratung beim Facharzt.

Prognosen über den tagesaktuellen Pollenflug und wo mit welcher Belastung zu rechnen ist: www.polleninformation.at

