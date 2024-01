Alkoholpause: So schnell erholt sich die Leber im "Dry January"

Neues Jahr, neue Vorsätze: Seit einigen Jahren erfreut sich der Dry January (trockener Jänner) auch in Österreich immer größerer Beliebtheit. Insbesondere bei jungen Menschen ist dieser Lifestyle-Trend längst angekommen: Nach Tagen der Völlerei und der Exzesse gönnen viele ihrem Körper im Jänner eine Pause – und diese Zeit habe nichts mit Vorsätzen zu tun, sondern sei Ausdruck eines gesteigerten Gesundheitsbewusstseins, meinen die engagierten Vorkämpfer dieser Bewegung. Die Idee dazu stammt aus Großbritannien.

Außerdem sollen Menschen damit angehalten werden, ihren Alkoholkonsum grundsätzlich zu überdenken. "Aufgrund der Suchtdynamik und um der Leber Zeit zur Regeneration zu geben, ist es das ganze Jahr über günstig, auf drei bis vier alkoholfreie Tage pro Woche zu achten", sagt Marlies Gruber, Ernährungswissenschafterin und Geschäftsführerin von "forum. ernährung heute". Auch Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstand der Klinik für Psychiatrie des Kepler-Universitäts-Klinikums Linz, findet es sinnvoller, ein ganzes Jahr lang darauf zu achten, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Er empfiehlt eine Abstinenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche. Aber natürlich sei der Dry January zu befürworten.

Mehr zum Thema: So sinnvoll ist ein Monat ohne Alkohol

Eine Studie aus dem Jahr 2018 hat mit 94 Teilnehmenden und einer Kontrollgruppe von 47 Personen den positiven Effekt von einem Monat Alkoholverzicht analysiert. Die Ergebnisse wurden im "British Medical Journal" veröffentlicht. Fazit: Schon die kurze Auszeit senkt Blutdruck und Cholesterinspiegel und reduziert das Diabetesrisiko. Der Verzicht bringt aber noch viel mehr Vorteile:

Nach zwei Wochen: Abnehmversuche sind erfolgreicher, wenn auf Alkohol verzichtet wird. Der Schlaf wird laut einer Studie der University of Sussex schon nach zwei Wochen tiefer und fester, die Leistungsfähigkeit am Tag gesteigert. Stress wird reduziert, das Immunsystem ist stärker.

Abnehmversuche sind erfolgreicher, wenn auf Alkohol verzichtet wird. Der Schlaf wird laut einer Studie der University of Sussex schon nach zwei Wochen tiefer und fester, die Leistungsfähigkeit am Tag gesteigert. Stress wird reduziert, das Immunsystem ist stärker. Nach einem Monat wird die Haut besser, man fühlt sich fitter, und der Blutdruck ist niedriger als vorher.

wird die Haut besser, man fühlt sich fitter, und der Blutdruck ist niedriger als vorher. Nach sechs Wochen: Die Blutwerte können sich normalisieren. Die gesamte Verfassung verbessert sich.

Die Blutwerte können sich normalisieren. Die gesamte Verfassung verbessert sich. Nach ein bis zwei Monaten: Der Magen kann sich in diesem Zeitraum vom Alkoholkonsum erholen. Wenn ständig getrunken wird, kann es zu Entzündungen der Magenschleimhaut kommen.

Der Magen kann sich in diesem Zeitraum vom Alkoholkonsum erholen. Wenn ständig getrunken wird, kann es zu Entzündungen der Magenschleimhaut kommen. Nach drei Monaten: Das Körpergefühl verbessert sich. Dazu kommen mehr geistige Klarheit, Motivation und emotionale Stabilität.

Wohltat für die Leber Am meisten profitiert die Leber von einem einmonatigen Alkoholverzicht. Sie leidet am meisten unter zu viel Bier, Wein und Schnaps, weil sie für die Entgiftung des Körpers und die Energieverteilung zuständig ist. Wenn sie aber ständig Alkohol abbauen muss, lagert sie ihn in Form von Fett ein und wird zu einer sogenannten Fettleber. Doch eine Fettleber kann sich auch wieder zurückbilden, genauso wie sich die Leberwerte erholen können.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Buchtipp: Nicole Klauß: "Alkoholfrei – Grundlagen, Rezepte, Pairings"; atVerlag, 38 Euro

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer