Felix Familia sucht Ideen, die Eltern das Leben erleichtern

Ob individuelle Karenzmodelle, gemeinsame Ausflüge oder eine Krabbelstube, die alle Stückerl spielt: Unternehmen in Oberösterreich tun viel, um ihren Mitarbeitern das Leben zu erleichtern. Die OÖNachrichten und das Land suchen jedes Jahr die tollsten Projekte – heuer sind Firmen aufgerufen, sich zu bewerben. "Die Balance zwischen Familie und Beruf zu schaffen, stellt für viele Eltern eine große Herausforderung dar. Die Familienorientierung der Unternehmen ist deshalb besonders gefragt", sagt Familienreferent Manfred Haimbuchner. Ziel des Wettbewerbs ist es, familienfreundliches Engagement auszuzeichnen und vor den Vorhang zu holen – und damit einen Anreiz zur Nachahmung zu bieten.

2022 überzeigte die Jury in der Kategorie Großbetriebe das Projekt "EVG Minis – kleine Insider ganz groß" von der EV Group in St. Florian am Inn, mit einem ziemlich einzigartigen Betriebskindergarten. Bei den Mittelbetrieben gewann das Hotel Guglwald in Vorderweißenbach mit einem in dieser Branche nicht üblichen Modell einer Viertagewoche für das Küchenteam. Bei den Kleinbetrieben gewann das "Granitzweckerl" – eine betriebliche Kinderbetreuung des Granitlab Coworking in Sankt Martin im Mühlkreis.

Info: Die Ausschreibung richtet sich an oberösterreichische Betriebe. Einreichen können Unternehmen aller Größenordnungen bis 22. Jänner auf familienkarte.at. Die Auszeichnung erfolgt in drei Kategorien: Unternehmen bis 20, 21 bis 100 und ab 101 Mitarbeiter.

