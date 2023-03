Felix Familia: Drei Gemeinden, ein Projekt

Der Landesfamilienpreis, der alljährlich von den OÖN und dem Land vergeben wird, hat ein großes Ziel: familienfreundliche Engagement vor den Vorhang zu holen – und damit einen Anreiz zur Nachahmung zu bieten.

Das trifft auf die Gemeinden Zell, Riedau und Dorf an der Pram zu. Die drei Ortschaften öffnen stets im August einen gemeinsamen Sommerkindergarten, um die Kinderbetreuung auch in den Ferien zu gewährleisten. "Es wird jedes Jahr gewechselt, in welchem der drei Kindergärten in der jeweiligen Gemeinde die Kinder zusammenkommen", sagt Heide Koblbauer von der Gemeinde Zell an der Pram, die das Projekt beim Felix Familia 2023 eingereicht hat. "Den Kindern macht es großen Spaß, im Sommer was Besonderes zu erleben und natürlich auch, die Kinder aus den Nachbarorten kennenzulernen."

Bewerbung: Heuer sind Verwaltungseinrichtungen wie Gemeinden aufgerufen, ihre Projekte einzureichen. Bewerbungen sind bis 6. April auf www.familienkarte.at möglich. Der Sieger erhält 3000 Euro.

