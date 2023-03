Fast 600 Mitarbeiter als "eine große Familie"

Von der Krabbelstube bis zum Ferienprogramm: In Oberösterreich gibt es viele Initiativen, die Familien den Alltag erleichtern. Die besten davon zeichnen die OÖN gemeinsam mit dem Land OÖ alljährlich mit dem Felix Familia aus. Heuer sind Verwaltungseinrichtungen aufgerufen, sich zu bewerben – die Einreichfrist läuft noch bis 6. April.

Eines dieser Vorzeigeprojekte ist der Sozialhilfeverband Rohrbach, zu dem 37 Gemeinden gehören. Fast 600 Beschäftigte sind hier tätig, der überwiegende Teil in den sechs Alten- und Pflegeheimen im Bezirk. Das Besondere dabei: "Wir sehen uns als große Familie", sagt Peter Pröll, Referent des Gemeindeverbands, in dem Familienfreundlichkeit "selbstverständlich" sei. "So können sich unsere Mitarbeiter ihre Arbeitszeit aussuchen und je nach Wunsch von vier bis 40 Stunden in der Woche arbeiten", erklärt Pröll. Dazu gebe es eine hausinterne Kinderbetreuung, Personal-Mittagessen und Haushaltsbeihilfen, um nur einige Vorteile zu nennen. Um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken, werden auch Ausbildungen angeboten – auch diese mit Kinderbetreuung. "Das gilt auch für Omas, die ihre Enkerl mitnehmen können", sagt Pröll. "Es geht nicht immer alles zu 100 Prozent, aber wir tun unser Bestes." (had)

BEWERBUNG: Noch bis 6. April können sich Verwaltungseinrichtungen wie Gemeinden mit ihren familienfreundlichen Projekten bewerben. Der Sieger erhält 3000 Euro. www.familienkarte.at

